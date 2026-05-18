Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Dosyanın "kilit ismi" olarak işaret edilen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan firari Umut Altaş’ı arama çalışmaları küresel ölçekte sürerken, zanlının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) gizemli kaçış rotasına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre, Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasadışı yollarla ABD'ye giriş yapan Altaş, 4 yıl boyunca Kaliforniya, Maryland, Virginia ve New York eyaletleri arasında adeta mekik dokuyarak izini kaybettirmeye çalıştı.

İLK DURAK KALİFORNİYA: GÖÇMEN KAMPINDAN ÇALIŞMA KARTINA

Yasa dışı sınır geçişinin ardından ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine ulaşan Umut Altaş, burada yetkililere sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında tutulan Altaş’a, göçmenlik mahkemesi için duruşma günü verilerek bu süreçte yasal olarak kalabilmesi için 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı.

Restoranlarda çalışmaya başlayan firarinin, 3 Kasım 2022’de iş yerine "Abi benim courtum (mahkeme) var oraya gideceğim bir 15 dakika" mesajı gönderdiği, 11 Aralık 2023’te ise yaşadığı maddi darboğazı belirterek, "Abi bu para bana yetmiyor. Avukata para yollamam lazım onu bile veremiyorum" diyerek patronundan zam istediği yazışmalar ortaya çıktı.

EYALET EYALET KAÇIŞ: DENGESİZ HAYATI NEDENİYLE EVDEN KOVULDU

Çalışma iznini aldıktan sonra Kaliforniya’dan ayrılan Altaş, ağabeyinin yaşadığı Maryland eyaletine geçti. 2022-2024 yılları arasında Maryland ve Virginia çevrelerinde komi olarak çalışan firarinin, dengesiz yaşam tarzı ve hakkındaki iddialar nedeniyle kaldığı evden kovulduğu öğrenildi.

Çalışma izni süresi dolmak üzereyken uzatma başvurusu yapan ve 2 yıl daha ek süre alan Altaş'ın, Kaliforniya'da valelik yaptığı dönemde kaldığı odada çekilen bir videoda ise poşet içinde halüsinasyon mülkiyeti olan uyuşturucu maddeler olduğu tespit edildi.

2025'TE PİZZACIDAN TÜRKİYE'Yİ ARADI

İzini kaybettirmek için sürekli kimlik ve mekân değiştiren zanlı, 2025 yılının başında bu kez New York’ta ortaya çıktı. New York’ta bir pizzacıda kaçak/geçici olarak çalışan Altaş’ın, iş yerindeki sabit telefonu kullanarak Türkiye’yi aradığı belirlendi. Yapılan incelemelerde bu gizemli görüşmenin, Ocak ayı başında babasıyla yaptığı telefon görüşmesi olduğu değerlendiriliyor.

ABD'de Umut Altaş ile temas kuran tanıklar, firarinin son durumuna ilişkin çarpıcı şu detayları paylaştı: "Sokaklarda yaşayan biri gibiydi. Saçı sakalı uzundu, kirliydi. Eski halinden eser kalmamıştı, gözlüğü bile yoktu."

ESKİ VALİNİN OĞLUYLA DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI

Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici detay ise bir fotoğraf karesi oldu. Firari Umut Altaş’ın, eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile bir doğum günü partisinde yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Bu fotoğrafın, Altaş’ın firar süreci ve geçmişteki bağlantılarına dair yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Ağustos 2026'da Kaliforniya'da iltica davası için yeniden mahkeme celbi alan Altaş’ın yakalanması ve Türkiye’ye iade edilmesi için Interpol ve ABD yerel güvenlik birimlerinin koordineli çalışması devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın adım adım kronolojik kaçış rotası

Tarih / Yer / Detay

Mayıs 2022 /Meksika / ABD Sınırı Yasa dışı yollarla ABD'ye geçiş yaptı, Kaliforniya'da sığınma kampına alındı.

3 Kasım 2022 / Kaliforniya / Çalıştığı restorana "Mahkemem var" mesajı attı.

2022 - 2024 / Maryland / Virginia Ağabeyinin yanına geçti, restoranlarda komilik yaptı, evden kovuldu.

11 Aralık 2023 / Maryland / "Para yetmiyor, avukata göndermem lazım" diyerek yardım istedi.

2025 Başı / New York / Bir pizzacı dükkanından Türkiye'deki babasını aradı. Sokaklarda evsiz gibi yaşadığı görüldü.

Ağustos 2026 / Kaliforniya / İltica davası için resmi mahkeme celbi aldı.