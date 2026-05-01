Akbelen köylüleri , 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına ve Esra Işık’ın tutuklanmasına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Direnişçiler, sosyal medya X hesaplarından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

'GÖRÜLMEYEN, DUYULMAYAN MİLYONLARIN GÜNÜ'

Akbelen direnişçileri, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda "Görünmeyen, duyulmayan milyonların günü bugün. Biz bu ülkenin üreten köylüleri, alınteriyle geçinen çiftçi ve işçiler, toprağını, emeğini korumak için mücadele eden yurttaşlarız. Alınteriyle geçinen milyonların 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramını kutluyoruz" dedi.

Doğasına sahip çıkan Akbelenliler ayrıca bir video paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde, İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı'nın linyit madeni genişleme sahası ilan edilmesine karşı yürütülen mücadele, Türkiye'nin en dikkat çeken çevre hareketlerinden biri haline dönüştü. 2019'da temelleri atılan bu süreç, doğayı koruma kararlılığıyla geniş bir yankı uyandırdı.

Direnişin odak noktasında, Limak Holding ve İçtaş'ın iştiraki olan YK Enerji'nin Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlamak amacıyla ormanlık alanı maden sahasına dahil etme girişimi bulunuyor. Başta Esra Işık olmak üzere bölge halkı ve doğa savunucuları, bu projenin yerel su rezervlerini kurutacağını, asırlık zeytinlikleri tahrip edeceğini ve ekosistemi geri dönülemez şekilde bozacağını vurguladı.

İkizköylüler 2019 yılında yasal haklarını aramak için yargı yoluna başvururken, 2021 yılı itibarıyla orman sınırında fiili olarak "çadır nöbeti" başlatarak direnişi sürekliliğe kavuşturdular.

Kamulaştırma faaliyetlerine karşı sergilediği tutum nedeniyle direnişin öncü isimlerinden Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen mücadelesini bir kez daha Türkiye’nin ana gündem maddelerinden biri yaptı.