Akbelen ve çevresindeki tartışmalı maden faaliyetleri yeni bir aşamaya taşındı. Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Muğla’nın Milas ilçesinde linyit madeni sahasında üretimin sürdürülmesi gerekçesiyle 679 parsel için acele kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar mahallelerini kapsayan IV. Grup linyit maden ruhsatlı sahada bazı taşınmazlar madencilik faaliyetleri için kullanılacak. Kararın, üretimin kesintisiz devam etmesini amaçladığı belirtildi.

BUNA RAZI OLMAYACAĞIZ

Muhalefet cephesinden karara sert tepki geldi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, acele kamulaştırmanın kamu yararı adı altında mülkiyet hakkını ve doğayı yok saydığını belirterek, “Muğla masa başı kararlarla rant alanına çevrilemez” dedi. Bir diğer CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici ise kamulaştırma kararının Milas ve Bodrum’un su havzalarını tehdit ettiğini vurgulayarak, buna razı olmayacaklarını ifade etti.

Muğla’da son yıllarda artan maden projeleri, bölge halkı tarafından protestolar ve davalarla karşılanırken, bazı hukuki süreçler halen devam ediyor. Akbelen Ormanı ve çevresinde daha önce yaşanan ağaç kesimleri ve zeytinlik müdahaleleri, acele kamulaştırma kararıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.