Akbelen Direnişi'nin 7. yılında Limak'ın acele kamulaştırma aldığı bölgelerde yapılan keşif çalışmaları sırasında gözaltına alınan İkizköy muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık, 30 Mart'ta gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Yaşadığı yere 300 km uzaklıktaki bir cezaevine sevk edilen Işık, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Esra Işık'ın Cumhuriyet'e verdiği demeç şöyle:

Şirket, bugüne kadar defalarca her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu köyümüze dayattı. Acele kamulaştırmaların iptali için Danıştay’da davalarımız karar verilmeyi bekliyor, Anayasa Mahkemesi’nde zeytinlerin kaderini belirleyen yasanın iptali dosyası bekliyor. Ben ne yaptıysam köyümü, toprağımızı korumak için yaptım. Çünkü bugüne kadar şirketin hukuksuzluklarını müdahale ederek durdurduk. Ormanlar yanarken Akbelen ormanını nasıl koruduysak, Akbelen’de kesim yaparlarken nasıl savunduysak, şimdiye kadar köyde büyüklerimden ne gördüysem, o gün ben de toprağımızı o şekilde savundum. Benim tepkim mahkeme heyetine değil, her şeyimizi elimizden almak isteyen şirketeydi. Tepki gösterdiğim araçta mahkeme heyetinin olduğuna dair hiçbir ibare, resmi plaka yoktu. Jandarma’ya ‘burada keşif mi yapılıyor?’ diye sorduk. Jandarma ‘Yok, kesiş yapılmıyor’ dedi. Araç uzaklaştıktan sonra yanıma gelerek ‘Mahkeme heyetine tepki gösterdin’ dedi. Gece de evimden gözaltına alındım

‘GÖZÜM ARKADA DEĞİL’

Annesi Nejla Işık ve İkizköylülerin direnişinin kendisine güç verdiğinin aktaran Esra Işık, “Mücadelemiz iyi olduğu müddetçe ben de iyiyim, iyi olmaya devam edeceğim. Herkesin haklılığımızı görmesi dört koldan destek vermesi bana can suyu oluyor. Her gün köyümden haber almak için saniyeler, dakikaları sayıyorum. Daha da güçlenerek köyümü geri dönmek için kendime iyi bakıyorum. Gözüm arkada değil, köylülerimizin, mücadeleyi aynı inanç ve dirençle devam ettirdiklerini biliyorum. Köyüme, mücadelemize bir an önce dönmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ”

Esra Işık, Cumhuriyet okurlarına ve tüm yaşam savunucularına da “Akbelen demek memleket demektir. Bu günlerde sesimiz duyan herkesin Akbelen’e memlekete sahip çıkmasını , orayı yalnız bırakmamasını diliyorum. İçeriden gördüğüm kadarıyla mücadeleye sahip çıkılmış durumda. Kazanana kadar bu direnişe herkesin sahip çıkmasını diliyorum. Biz bitti demeden bu mücadele bitmeyecek” mesajını iletti.