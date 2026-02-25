Akbank, 2025 yılı faaliyetlerinden kazanılan net kar üzerinden hissedarlara toplam 11.449.360.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılacağını duyurdu.

Bankanın Yönetim Kurulu, 24 Şubat 2026 tarihinde yaptığı toplantı sonrası 57.247.060.569,93 TL tutarındaki net karın bir kısmını hissedarlara dağıtmaya yönelik karar aldı.

Bankanın 5,2 milyar TL ödenmiş sermayesinin yüzde 5’ine tekabül eden 260 milyon TL birinci kar payı ve 11.189.360.000 TL ikinci kar payı olmak üzere toplamda 11,45 milyar TL nakit brüt kar payı ödenmesi hedefleniyor.

Bu, ödenmiş sermayenin yüzde 220,18’ine tekabül ediyor.

Kar payı ödemelerinin 26 Mart tarihinden itibaren başlamasını 30 Mart tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da hissedarların onayına gelecek.

Yönetim Kurulu, kurumlar vergisinden muaf tutulan 74.048.994,83 TL’yi "Özel Fon Hesabı"na aktaracak. 1.118.936.000 TL tutarındaki kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar ise olağanüstü yedekler olarak kayıtlara geçecek.