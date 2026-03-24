24 Mart 2026 Salı
Akaryakıta indirim geliyor; Tabelalar bu gece bir kez daha değişecek

Akaryakıtta tabelaların dengesi şaştı. İktidar iki bindirip bir indiriyor. Peş peşe gelen zamlar vatandaşı yaya bırakacak noktaya getirirken, bu kez de indirim kararı geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 3 lira 70 kuruş, benzinde ise 2 lira 20 kuruş indirim bekleniyor.

Ancak bu indirim doğrudan pompaya yansımayacak. Artışlara fren olması için uygulanan ancak zamların önüne geçemeyen Eşel Mobil Sistemi sebebiyle, indirimlerin de sadece yüzde 25'i pompaya yansıyacak.

Böylece motorinde beklenen 3 lira 70 kuruşluk indirimin yalnızca 90 kuruşu, benzinde beklenen 2 lira 20 kuruşun yalnızca 55 kuruşu pompaya yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Fiyatlar Şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 63.01 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 77.68 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 62.87 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 77.54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 29.89 TL

ANKARA’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Ankara’da motorin litre fiyatı: 78.82 TL
Ankara’da LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR’DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.26 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 79.09 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Kaynak: Haber Merkezi
