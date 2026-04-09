Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisindeki yeni istifa dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş’un da aralarında bulunduğu 35 kişi partiden ayrıldı. Anuş ve ekibinin AK Parti'ye katıldı.

Gelecek Partisi'nde yaşanan yeni istifa dalgası, Ahmet Davutoğlu'nun son grup toplantısındaki çıkışını akıllara getirdi. DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Ahmet Davutoğlu, AK Partililerin kendisinden yardım istediğini söylemişti.

Bugüne dek çok sayıda Gelecek Partiliyi AK Parti’ye kaptıran Davutoğlu, şunları söylemişti, “Bu haftaki cuma namazı sonrası birçok AK Partili kardeşim kulağıma eğildi ve ‘Hocam ne olur Reis'e destek ol, bu savaş şartlarında yardıma ihtiyacı olur’ diye fısıldadı. Geçen hafta, bugün ABD ile İran’ın anlaştığı 10 maddelik planının daha da geliştirilmiş halini Erdoğan'a en yakınları üzerinden ilettim ve ‘Herhangi bir şekilde benim adım geçmesin ama devletimizin şanı yürüsün’ dedim.” şeklinde konuşmuştu.

10 VEKİLDEN 4'Ü AK PARTİ'YE GEÇTİ

2023 seçiminde CHP listelerinden seçilen Gelecek Partili 10 vekilden 4’ü AK Parti’ye geçti. Bu isimler; İsa Mesih Şahin, Mustafa Nedim Yamalı, Serap Özyazıcı Özbudun ve Hasan Ekici olmuştu. Söz konusu transferler büyük tepki toplamış ve “siyasi etik ve seçmen iradesine saygısızlık” olarak değerlendirilmişti.

35 GELECEK PARTİLİ AYRILDI

AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. AK Parti bünyesine katılan isimler arasında şunlar yer alıyor:

Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş,

Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin,

Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın,

Ayhan Kayhan, Veli Caner, Ziya Kayhan, Ferzende Örnek, M. Emin Kayhan, Behri Örnek, İrfan Kayhan, Kadir Yaşar, Çetin Genç, Fesih Demir, Emrullah Yalçın, Sercan Anuş, M. Salih Anuş, Fatih Genç, Alaattin Genç, Vefa Caner, Naif Caner, Mesut Caner, Nurettin Caner, Tahir Caner, Tekin Yalçın, Sinan Örnek, Hadi Bilin, Tekin Kayhan, Nurullah Genç, Muhammed Kayhan, Yusuf Anuş, M. Selim Kayhan, Rojhat Kayhan ve Kamuran Kayhan.

DEVA VE İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇMİŞLERDİ

Gelecek Partisi'nden istifa edenler iktidar partisine geçerken, DEVA, İYİ Parti ve DP'den de CHP'ye vekil geçişleri oldu. DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise CHP'ye katılmıştı. Yine DP'den istifa eden Cemal Enginyurt ile Salih Uzun ve İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale ve Adnan Beker CHP'ye geçen vekiller olmuştu.