Yarışmanın en iddialı ve hırçın isimlerinden Nagihan Karadere, son dönemde Gözde, Seda ve Seren Ay ile yaşadığı sert tartışmaların ardından adeta bir duygusal patlama yaşadı.
Survivor’da Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a veda sinyali: "Bendeki kredin sıfır"
Survivor 2026’da tansiyon yükseliyor. Birleşme partisi sonrası dokunulmazlık mücadelesi ve konseydeki sert tartışmalar geceye damga vurdu. Ünlüler-Gönüllüler gerilimi artarken, Nagihan Karadere ile Acun Ilıcalı arasındaki kriz dikkat çekti.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Konseyde gözyaşlarına hakim olamayan Karadere, hem ailesine olan özlemini dile getirdi hem de davranışları için pişmanlığını şu sözlerle ifade etti:
"Kızımdan ve kardeşimden haber alamıyorum, duygusal olarak çok yıprandım. Yapım ekibinden ve sizden özür diliyorum. Bir daha böyle bir şey olmayacak, söz veriyorum."
ACUN ILICALI'DAN NAGİHAN'A SERT YANIT: "KREDİN SIFIR"
Nagihan’ın özür mesajına Acun Ilıcalı’nın tepkesi ise beklenenden çok daha sert oldu.
Karadere’ye karşı toleransının bittiğini net bir dille ifade eden Ilıcalı, "Bendeki kredin sıfır" diyerek son uyarısını yaptı. Ilıcalı, saygı sınırlarının aşılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi:
"Saygıyı sürekli geçmek iyi durmuyor. Birbirinizle saygı çerçevesinde konuşun."
SON ŞANS
"Nagihan söz verdi, sözünü çiğnemeyeceğini söyledi. Bizim bir suçumuz yok, bizi suçlamayı herkes bıraksın."
Bu açıklamalarla birlikte, Nagihan Karadere’nin yarışmaya devam edeceği ancak en ufak bir hatasında diskalifiye riskiyle karşı karşıya olduğu kesinleşmiş oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ÜNLÜLER RÜZGARI
Adada sadece psikolojik değil, fiziksel savaş da tüm hızıyla sürdü.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda parkurda devleşen taraf Ünlüler takımı oldu.
Kritik galibiyetle rahat nefes alan Ünlüler, konseyi huzurlu geçirirken; Gönüllüler takımı bir kez daha sürgün adasına isim göndermek zorunda kaldı.
ELEME POTASI ŞEKİLLENİYOR
Oyun alanında Seren Ay ve Deniz arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde gidilen ada konseyinde sandıktan çıkan isim şaşırtmadı. Yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Gözde oldu.
ELEME POTASI
Lina
Gözde