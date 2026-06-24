"İstifa etmeyeceğim" dedikten 2 gün sonra CHP'den istifa edip 2 saatte AK Parti'ye geçen, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, tepkileri olağan karşıladığını ifade ederken, "Yaşadıklarımızı anlattığımızda alnımızdan öpecekler" dedi.

Levent Koç'un açıklamaları şöyle:

Tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. Ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı,

Tabii fevri davrananlar olacaktır, farklı açıklamalar yapacak, yapanlar olacaktır. Ben o arkadaşları da Haymana'ya ve Haymana'ya son iki buçuk yılda kazandırdıklarımıza şahitlik etmek üzere bekliyorum

Değerli hemşehrilerimizden olayları tabii ki bilmeyenler var. Onlardan tabii ki tepkiler olacaktır, haklı yerler olacaktır. Ama dediğim gibi sürecin net olarak açıklayacağız, madde madde açıklayacağız. Birikmişlikler neymiş, bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları da kendilerine izah ettiğimizde, o hemşehrilerimiz de alnımızdan öpecektir bizim, ondan eminim

"YAKLAŞIK 6 AYDIR SİZE ULAŞAMIYORUM"

Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Koç, görüşmede yaşananları anlattı.

Koç, "Başkanımla görüşmeyi hafta sonu gittik, sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'elini öptü, elini öptü' muhabbeti öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez tabiatı itibariyle. Kendisini ziyaret ettik, ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu: 'Yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor, benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' O soruya cevap aradım açıkçası ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysaki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten, cevap o değildi. Dediğim gibi çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden; tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız. Teşekkür ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmiş, ardından AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. Mansur Yavaş ile bir görüşme gerçekleştiren Koç, "İstifa etmeyeceğim" diyerek Mansur Yavaş'ın elini öpmeye çalışmıştı. Bu görüşmeden 2 gün sonra CHP'den istifa eden Koç, salı günü AK Parti'ye katıldı