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Kaynak: İHA

İnönü Mahallesi 17. Sokak’ta bulunan Merkez Çarşısı inşaat alanında doğal gaz kokusu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, doğal gaz ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin gerekli güvenlik tedbirlerini almasının ardından bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.

Sızıntının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.