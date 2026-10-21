Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunu meşgul eden fon soruşturmasına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Sorumluluğu bulunan kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını vurgulayan Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren TBMM 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin ise süreci "parti içi arınma fırsatı" olarak nitelendirdi.

EMİN ŞİRİN: AK PARTİ İÇİNDE BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR ARINMA BAŞLATILMALI

Erdoğan’ın açıklamalarını YENİÇAĞ’a özel değerlendiren TBMM 22. Dönem Milletvekili ve AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Emin Şirin, Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmelerini "son derece isabetli" bulduğunu belirterek, ilkelere parti ayrımı gözetilmeksizin uyulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan’ın geçmişteki "Bitaraf olan bertaraf olur" sözüne atıfta bulunan Şirin, asılsız suçlamalarda bulunanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Şirin AK Parti içerisinde arınma çağrısı yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Son temennim; Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın bu hadiseyi fırsat bilerek AK Parti içinde çok büyük ölçekli bir arınma hareketi başlatması ve bu arınma hareketini yaparken suçlu olabilecek kimselerin hakikaten gözünün yaşına bakmamasıdır."

TBMM 22. Dönem Milletvekili ve eski AK Partili Emin Şirin

‘ANAYASANIN BAHSETTİĞİ İDARENİN İÇİNDE SİZ DE VARSINIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek” sözlerine dair de Şirin, Anayasa’nın 125. maddesindeki "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür" hükmünü hatırlattı. Şirin, “Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek” diyorsunuz. Fonlarda yeterli kaynak bulunmayabileceğini de kabul ediyorsunuz. Anayasa’nın 125. maddesini herhâlde okumuşsunuzdur: “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” Anayasanın bahsettiği idarenin içinde siz de varsınız” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) basına kapalı oturumunda fon soruşturmasına dair net açıklamalarda bulundu.

Grup toplantısındaki konuşmasında yolsuzluk iddiaları ve suçlamalara değinen Erdoğan, "Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur" ifadelerini kullandı.

MKYK toplantısında sürecin şeffaflıkla yürütüleceğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. 'Kol kırılır yen içinde kalır' mantığıyla bakmayacağız; sorunun vücudu sarmaması ve zarar vermemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereği eksiksiz yerine getirilecek. Samimiyetle ve tüm gayretimizle çalışırken, bu mücadeleye leke sürecek her türlü davranıştan uzak duracağız. Bunu yapmazsak asıl büyük sorunu kendimiz yaratmış oluruz."