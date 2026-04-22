Sarıkaya, YetkinReport'ta yayımlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması için erken seçim gerektiğini ve Meclis'te 360 sandalyeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

AKP içinden, “DEM destek vermez mi?” sorusu geldiğini belirten Sarıkaya, “O zaman biz de bir yıl öne çekeriz, 2027’de yaparız…” sözlerinin yükseldiğini belirtti.





En güçlü senaryo: Mayıs-Haziran 2027

Sarıkaya, yazısının devamı şu şekilde;

"Bütün bunlardan yola çıkarak şunu çok rahat söyleyebiliriz: Zamanında kurulacak sandığa yakın bir tarihte erken seçim kararı almak risktir; TBMM’de 360 bulunamazsa yeni bir oyun planı kurulması olanaksız hale gelir. O nedenle 2028 Nisan veya Mayıs’ında yapılması ihtimali zayıftır…

Daha önce Mustafa Elitaş’ın da dile getirdiği Kasım 2027’de seçim de olası görünmüyor, çünkü sonbahar iktidarlara hiç yaramadı. AK Parti de bütün seçimlerini ilkbaharda yaptı, sonbahardan hep kaçındı.

En uygun tarih, 2027’nin mayıs veya haziranında seçime gitmek. Bir yıl öncesinden seçim kararına muhalefet de direnemez. Seçim kararının alınabilmesi için gerekli 360 oy sorunu da çıkmaz."