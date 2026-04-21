MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında ara seçim ve erken seçim çağrılarına kapıyı kapattı.

MHP lideri, "Seçim siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değildir. Sandığın ne zaman konuşacağı bellidir. Onun hükmü, vakti geldiğinde tecelli edecektir" diye konuştu.

Türkiye’nin siyasal sisteminde 2002’den bu yana kilit bir rol oynayan Devlet Bahçeli’nin bu açıklamaları, geçmişte seçim süreçlerinde oynadığı kritik rolü yeniden siyasi gündemin üst sıralarına taşıdı.

2002: ERKEN SEÇİM KARARI

Bahçeli, 1999'da MHP liderliğinde girdiği ilk genel seçimde DSP'nin ardından en çok oy alan ikinci parti olarak Meclis'e girmeyi başarmıştı. Bahçeli, Bülent Ecevit'in Başbakanlığında kurulan hükümete, Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisi ile birlikte ortak olmuştu.

57. Hükümet, 28 Mayıs 1999'da göreve başladı. 2001 ekonomik krizi ve 19 Şubat 2001'deki "anayasa kitapçığının fırlatılması" sonrası başlayan kriz, hükümet ile ilgili tartışmaları büyüttü.

Koalisyon ortağı Bahçeli, bu ortamda erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

16 Temmuz 2002'de koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin genel başkanları arasında yapılan zirve toplantısında 3 Kasım'da erken seçim yapılması kararı alındı ve bu karar TBMM'de 31 Temmuz 2002'de onayladı.

Türkiye’de bu seçimin ardından AK Partili yıllar başladı.

2015: KOALİSYON ÇIKMAZI VE YENİDEN SEÇİM

Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerden tek başına iktidarı elde edebilecek oyu alan AK Parti, 7 Haziran 2015'teki seçimde bu orana ulaşamadı.

Bahçeli, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamalarda hiçbir koalisyonun içinde yer almayacağı mesajını vererek yeni bir seçime işaret etti.

Koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine, Ahmet Davutoğlu başbakanlığında geçici hükümet kuruldu ve Türkiye 1 Kasım 2015’te yeniden sandığa gitti.

2017 REFERANDUMU

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede iktidara güçlü desteğini açıklayan Bahçeli, 11 Ekim 2016'daki grup konuşması ile de yönetim sistemi değişikliğinin fitilini ateşledi.

Bahçeli, "Fiili duruma hukuki boyut kazandırmak gerek" diyerek başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi ile adı "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olan yönetim sistemi 16 Nisan 2017'deki referandum ile kabul edildi.

AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifine Meclis'te destek veren MHP, desteğini referandumda da sürdürdü ve sonuç 'Evet' lehine oldu.

2018: ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

16 Nisan 2017 referandumunun yıl dönümünden bir gün sonra Bahçeli, kritik bir çağrı daha yaptı.

"Önümüzde 2 seçenek vardır. Ya normal tarih beklenecek. Ya da milli mecburiyetten dolayı seçimler erkene çekilecektir. Gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP, seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır" diyen Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılmasını önerdi.

Bahçeli’nin bu önerisi sonrasında erken seçim, 24 Haziran 2018'de yapıldı.

Böylece Bahçeli, bir kez daha erken seçimin yolunu açan isim oldu ve Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

2023 SEÇİMLERİNE GİDEN YOL

MHP lideri Bahçeli, 2020 ve 2021 yıllarında ise muhalefetin sık sık dile getirdiği erken seçim çağrılarına karşı çıktı, seçimin 2023’te yapılacağını net bir şekilde savundu.

Bahçeli, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ise MHP seçmenini blok halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde tuttu ve Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinde kritik denge unsuru oldu.