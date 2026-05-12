Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün AK Parti'ye geçiyor. Köksal yanında 7 meclis üyesi ve Dinar Belediyesi'ni de götürüyor. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, belediyede kendisinden önce AK Partili yönetimin bıraktığı borç miktarını açıklamış ve gündem olmuştu.

AK PARTİ DÖNEMİNDEN KALAN BORÇLARI İFŞA ETMİŞTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 48,48 oranında oy alan Topçu, seçilir seçilmez AK Parti döneminden kalan borçları belediye binasına astığı pankart ile ifşa etmişti.

Pankartta; belediyenin vergi borçları, işçi SSK primleri, esnafa ödenmeyen borçlar ile personel maaşları gibi borçlar yer almıştı. Belediye kasasındaki toplam varlık 642 bin TL olarak görülürken borcun 125 milyon TL olması tepkilere yol açmıştı.

MAKAM ODASINA ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASMIŞTI

Öte yandan bugün AK Parti rozeti takması beklenilen Topçu'nun makam odasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırması da geniş yankı uyandırmıştı.