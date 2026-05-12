İsviçre Alpleri’nde yürütülen sıra dışı bir bilimsel deneyde araştırmacılar, kontrollü şekilde binlerce küçük deprem oluşturmayı başardı. Ticino bölgesindeki BedrettoLab adlı yer altı araştırma merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, yerin yaklaşık 1,5 kilometre altındaki kayaçlara yüksek basınçlı su pompalanarak mikro sarsıntılar tetiklendi. Yüzlerce sensörle takip edilen deneyde oluşan titreşimlerin büyük bölümünün 0 ile 1 büyüklüğü arasında kaldığı ve yüzeyde hissedilmediği belirtildi.

AMAÇ BÜYÜK DEPREMLERİ ANLAMAK

Araştırmayı yürüten ekip, kontrollü mikro sarsıntılar sayesinde fay hatlarının kırılmadan hemen önce nasıl davrandığını incelemeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre deneyden elde edilen veriler, gelecekte deprem tahmin modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. ETH Zürih’ten araştırmacılar, deney boyunca kaydedilen gerilim değişimlerinin deprem oluşum süreçlerini anlamada önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.