İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı

Parıldar, Kurban Hizmetleri Komisyonunun işletmelere ve kesim yerlerine Kurban Bayramı döneminde geçici kurban satış ve kesim yeri belgesi verdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu belgeyi verirken de hem o işletmenin, kesim yerinin sağlık ve hijyen açısından uygun olduğuna, hayvan refahını ön planda tuttuğuna, kurban vecibesini yerine getirecek vatandaşlarımızın da hem bireysel ihtiyaçlarını hem de dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli ortamın bulunup bulunmadığına dair tüm hususları yerinde kontrol ediyor. İstanbul'da geçen yıl bu şekilde 1275 işletme belge almış bulunuyor. 2026'da da aynı rakamlarda işletmenin yer alacağını tahmin ediyoruz."

Kentte 12 hayvan pazarının belediyelere bağlı olarak hizmet vermeye başladığını söyleyen Parıldar, gebe hayvanların, henüz damızlık vasfını yitirmemiş dişi hayvanların, sağlık yönünden problem yaratacağından şüphe duyulan hayvanların da Kurban Bayramı'nda kesimine müsaade edilmediğini belirtti.