Moda imparatoru Türkiye planını askıya aldı: Sebebi belli oldu
Yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen Japon moda devi Uniqlo, yüksek enflasyon ve yatırım belirsizliği nedeniyle planlarını askıya aldı. Marka, en az iki yıl boyunca Türkiye pazarına girmeyi düşünmüyor.Derleyen: Sinan Başhan
Alışveriş merkezi ve perakende sektöründen üst düzey bir temsilci, markanın önümüzdeki iki yıl içinde Türkiye’ye giriş planı bulunmadığını belirterek, kararın ekonomik koşullara bağlı olduğunu söyledi. Uzun süredir markayla temas halinde olduklarını ifade eden sektör temsilcisi şu değerlendirmede bulundu: “Uniqlo şu anda stratejik olarak Türkiye’ye bakmıyor. Biz AVM tarafında kendilerine yakınız.
Hatta bizden bir yatırımcı, ‘Bu markanın Türkiye temsilciliğini almak istiyorum’ diyerek destek istedi. Biz de marka tarafıyla görüştük. Bize, ‘Önümüzdeki 2 yıl içerisinde böyle bir planımız yok. Öncelikle yatırım ortamının düzelmesi gerekiyor. Enflasyonun da düşmesi önemli. Sonrasında duruma tekrar bakacağız’ yanıtını verdiler.” Aynı kaynak, Uniqlo’nun Türkiye perakende sektörü için önemli bir kırılma yaratabileceğini savunarak, “Türkiye’den çok ciddi müşteri gidip alışveriş yapıyor. Herkes o markayı almak istiyor. Açıkçası ben de almak isterim” ifadelerini kullandı.
Henüz Türkiye’de mağaza açmayan Uniqlo, buna rağmen üretim tarafında sınırlı da olsa Türkiye ile çalışıyor. Markanın “Temel Kumaş Fabrikası ve Yardımcı Malzeme Fabrikası Listesi”nde Türkiye’den üç şirket yer alıyor. Akın Tekstil, SML Etiket ve Levinson Deri, markanın tedarikçi ağında bulunan Türk firmaları arasında gösteriliyor. Toplam 705 üreticinin bulunduğu listede Çin, Bangladeş ve Endonezya ise üretimin en yoğun yapıldığı ülkeler arasında öne çıkıyor.
Çatı şirket Fast Retailing, bugün dünyanın en büyük moda grupları arasında yer alıyor. Şirketin 2025 mali yılı gelirleri 3,4 trilyon yen seviyesine, yani yaklaşık 22 milyar dolara ulaştı. Uniqlo’nun dünya genelindeki mağaza sayısı ise 2 bin 500’ü aşmış durumda. Marka; Japonya, Çin, Güney Kore, ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere çok sayıda ülkede faaliyet gösteriyor.
Son dönemde büyümesini özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarında hızlandıran şirket; Chicago, San Francisco, Frankfurt ve Varşova gibi şehirlerde yeni büyük mağaza yatırımlarına odaklanıyor. Fast Retailing’in 2026 mali yılı gelir beklentisi ise 3,75-3,8 trilyon yen aralığında bulunuyor. Şirket, üst üste beşinci kez rekor kârlılık hedefliyor.
Uniqlo, klasik hızlı moda markalarından farklı olarak kendisini “LifeWear” yaklaşımıyla konumlandırıyor. Marka; logosuz, sade, zamansız ve işlevsel ürün anlayışıyla dikkat çekiyor. Heattech, AIRism ve ultra light down gibi teknoloji odaklı kumaş geliştirmeleri de şirketin küresel büyümesinde önemli rol oynuyor.
Sektör temsilcilerine göre Türkiye’de marka için güçlü bir talep bulunuyor. Özellikle yurt dışına çıkan Türk tüketicilerin en sık ziyaret ettiği moda zincirlerinden biri olarak gösterilen Uniqlo’nun, Türkiye pazarına girmesi halinde orta-üst segment hazır giyim rekabetinde dengeleri değiştirebileceği ifade ediliyor.
Buna karşın şirketin mevcut büyüme stratejisinde Türkiye’nin öncelikli ülkeler arasında yer almaması dikkat çekiyor. Kaynaklara göre marka, yatırımlarını şu aşamada daha çok ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki büyüme fırsatlarına yönlendiriyor.