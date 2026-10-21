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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın sanayi sitesi ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması, geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 17 Ekim Cumartesi günü Şehitkamil ilçesinde yer alan sanayi sitesindeki esnafla bir araya gelen Çelikaslan, ziyaretine dair kareleri kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, çocuk işçilerin yer aldığı fotoğrafa "Alın teriyle helal rızkının peşinde koşan esnaf" notunu düşen milletvekili, çocuk işçiliğinin bu şekilde meşrulaştırıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

KISA ZAMANDA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda kullanıcı ve sivil toplum temsilcisi tarafından tepkiyle karşılandı.

Çelikaslan, gönderisinde, "Alın teriyle helal rızkının peşinde koşan sanayi esnafımızın çayını içtik, muhabbetlerine ortak olduk" yazdı.

AK Parti Milletvekili, bir başka paylaşımda ise "Ahilik kültürünü yaşatan, kardeşliği ve dayanışmayı merkeze alan sanayi esnafımıza hayırlı, bol kazançlı işler diliyorum" dedi.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMLARINI YORUMA KAPATTI

Çelikaslan'ın paylaştığı fotoğraflarda üzerinde kirli elbiseler olan, elleri ve yüzleri yağ ve boya içinde olan iki çocuğun yer alması tepki çekti. Çelikaslan, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine paylaşımlarında yorumları kapattı.

BİRTEK-SEN GENEL BAŞKANINDAN SERT ELEŞTİRİ

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Çelikaslan’ın paylaşımına tepki gösterdi.

Türkmen, çocukların çalışmak zorunda bırakılmasının övünülecek bir durum gibi sunulmasına karşı çıkarak şunları söyledi: "Şu yaşta çalıştırılan çocuklarla fotoğraf çekinmekten utanmıyor. Bu yaşta çalışmak zorunda kalan çocukları ve çocuk işçiliğini ‘rızkının peşinde koşmak’ diye meşrulaştırmaktan utanmıyor."