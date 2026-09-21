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Geçen yaz tatilinde ise 26 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti. Böylece yaz tatilindeki çocuk işçi ölümleri bir yılda yüzde 27 arttı.

HER DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ ÇALIŞMA HAYATINDA

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de 15-17 yaş grubunda 3 milyon 845 bin 207 çocuk bulunuyor. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 25,5 olarak kayıtlara geçti. Başka bir ifadeyle, 15-17 yaş grubundaki yaklaşık her dört çocuktan biri çalışma hayatında yer alıyor.

TÜİK'in 2025 verilerine göre 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında bulunuyor.

İSİG verilerine göre ise Türkiye’de yaklaşık 3 milyon çocuk işçi bulunuyor. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte çocuk işçi sayısının arttığı belirtilirken, çocukların önemli bir bölümünün tarla, inşaat, sanayi sitesi ve atölyelerde çalıştığı aktarılıyor.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTTI

İSİG kayıtlarına göre 2013-2025 yılları arasında en az 770 çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Çocuk işçi ölümlerinin en fazla görüldüğü iller arasında Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve İstanbul yer aldı. Tarım, inşaat ve metal sanayi gibi ağır iş kollarında çalışan çocukların ise ölümün yanı sıra uzuv kaybı, kırıklar ve kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

YAZ TATİLİNDE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Yusuf Kesen, 13 yaşındaydı. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Kesen, Sakarya’da seyir halindeki traktörden düştü. Yoldaki bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kesen, 12 gün tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül’de hayatını kaybetti.

Mehmet Doğan Cebe, 10 yaşındaydı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bahçede fındık topladığı sırada devrilen traktörün altında kalan Cebe, 8 Eylül’de yaşamını yitirdi. Cebe’nin ailesiyle birlikte çalışmak için Mardin’den geldiği belirtildi.

Tunç Çam, 13 yaşındaydı. Hatay’da iki aydır çırak olarak çalıştığı oto tamir atölyesinde otomobile klima gazı basıldığı sırada meydana gelen patlamada kopan parçanın kafasına isabet etmesi sonucu 8 Eylül’de hayatını kaybetti.

Eren Gündoğdu, 15 yaşındaydı. Tekirdağ’da bir inşaatta kablo çekerken elektrik akımına kapılan Gündoğdu, 25 Ağustos’ta yaşamını yitirdi.

İbrahim Ataş, 17 yaşındaydı. Gaziantep’te inşaat alanındaki su kuyusunu temizlediği sırada elektrik akımına kapılan Ataş, 17 Ağustos’ta hayatını kaybetti.

Halil Yalaz, 17 yaşındaydı. Adana’da mesai sonrası sıcaktan bunalıp serinlemek için denize giren Yalaz, 12 Ağustos’ta boğularak yaşamını yitirdi.

Yaz tatilinin sona ermesiyle çocukların okullara dönmesi beklenirken, çocuk işçiliğinin ve iş cinayetlerinin yarattığı ağır tablo gündemdeki yerini koruyor.