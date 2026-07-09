Dünya yeni bir Soğuk Savaş'a mı hazırlanıyor, yoksa aslında hiç bitmeyen bir korkunun yeni biçimlerini mi izliyoruz?

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde konuşulan başlıklara bakıldığında ilk göze çarpan unsur savunma harcamalarının artırılması, yeni silah sistemleri, ortak hava filoları, yapay zekâ destekli savunma teknolojileri ve milyarlarca dolarlık askerî yatırımlar oldu. Avrupa ülkeleri artık yalnızca savunma harcamaları için belirlenen geleneksel hedefleri değil, çok daha yüksek seviyeleri tartışıyor. NATO ise yalnızca yeni askerî kapasite üretmeye değil, aynı zamanda ortak üretim ve ortak savunma sanayii modeli oluşturmaya çalışıyor. İlk bakışta bunlar devletlerin güvenlik kaygılarının doğal sonucu gibi görünebilir. Ancak meseleye biraz daha derinden baktığımızda karşımıza yalnızca askerî değil, aynı zamanda psikolojik bir tablo çıkıyor.

Çünkü savaşlar önce insan zihninde başlar. Freud, kaygıyı henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşme ihtimali sürekli hissedilen bir tehlikenin ruhsal karşılığı olarak tanımlar. Korku somut bir nesneye yönelirken kaygı görünmeyen, adı tam konulamayan fakat sürekli yaklaşmakta olduğu hissedilen bir tehdide karşı duyulur. Bugün dünyanın içinde bulunduğu atmosfer tam da böylesi bir ruh hâlini andırmaktadır. Sürekli yeni bir krizden söz ediliyor. Sürekli yeni bir tehdit tanımlanıyor. Bir gün Rusya, ertesi gün Çin, ardından İran, sonrasında siber saldırılar veya yapay zekâ kaynaklı riskler gündemin merkezine yerleşiyor. Tehlikelerin gerçek olmadığı söylenemez. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu tehditlerin yalnızca güvenlik politikalarını değil, toplumların psikolojik iklimini de şekillendirmesidir.

Sürekli alarm hâlinde yaşayan toplumlar zamanla olağanüstü durumları olağan kabul etmeye başlar. Güvenlik söylemi genişledikçe özgürlük alanı daralabilir ve insanlar bunu fark etmeksizin normalleştirebilir. Bu nedenle modern demokrasilerin en önemli sınavlarından biri güvenlik ile özgürlük arasındaki hassas dengeyi koruyabilmektir. Tehlikeleri ciddiye almak başka bir şeydir; bütün bir toplumsal hayatı sürekli bir tehdit algısı üzerine inşa etmek ise başka bir şey.

Jacques Lacan'ın "Büyük Öteki" kavramı bu noktada ilginç bir yorum imkânı sunar. Lacan'a göre birey çoğu zaman görünmeyen fakat varlığı hissedilen bir otoritenin bakışı altında yaşar. Benzer şekilde günümüz dünyasında devletler de yalnızca sınırlarını korumaya çalışmıyor; aynı zamanda toplumların tehdit algılarını yönetiyor. Güvenlik politikaları artık sadece füze sistemlerinden, savaş uçaklarından veya asker sayılarından ibaret değil. Bilgi savaşı, algı yönetimi, ekonomik yaptırımlar, siber operasyonlar ve toplumsal kutuplaşmalar modern savaşın yeni cepheleri hâline gelmiş durumda.

Bu noktada asıl soru şudur: Bir ülke sadece tank ve füze üreterek mi güçlenir, yoksa kendi toplumunun psikolojik direncini de inşa etmek zorunda mıdır?

Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden biri budur. Ankara'da düzenlenen zirve, Türkiye'nin artık yalnızca NATO'nun güney kanadında yer alan bir ülke olmadığını, savunma sanayii, diplomatik kapasitesi ve bölgesel etkisiyle daha merkezi bir aktör olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır. Son yıllarda savunma sanayiinde elde edilen başarılar ve ihracat rakamları bu dönüşümün önemli göstergeleridir. Ancak askerî kapasite tek başına yeterli değildir. Tarih bize büyük devletlerin yalnızca silahlarıyla değil, aynı zamanda toplumsal dayanıklılıklarıyla ayakta kaldığını göstermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü çoğu zaman pasif bir barış çağrısı gibi yorumlanır. Oysa bu ilkenin arkasında son derece gerçekçi bir devlet aklı vardır. Atatürk savaşın ne olduğunu en iyi bilen liderlerden biriydi. Bu nedenle barışı savunurken zayıflığı değil, güçlü ve hazırlıklı olmayı esas alıyordu. Barış, tehditleri görmezden gelmenin değil; onları doğru okuyup caydırıcı bir güç oluşturmanın sonucudur. Güçlü devlet savaş istemeyen devlettir; fakat gerektiğinde kendi çıkarlarını koruyabilecek kapasiteye de sahip olan devlettir.

Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey ne romantik bir pasifizm ne de sürekli yeni düşmanlar üreten bir siyaset anlayışıdır. İhtiyaç duyulan şey aklını koruyan, bilim üreten, teknolojisini geliştiren, ekonomik bağımsızlığını güçlendiren ve millî çıkarlarını soğukkanlılıkla savunabilen bir devlet yaklaşımıdır. Çünkü gerçek caydırıcılık yalnızca sahip olunan silahların sayısıyla ölçülmez. Bir ülkenin üniversiteleriyle, bilim insanlarıyla, üretim kapasitesiyle, hukuk sistemiyle ve en önemlisi özgüven sahibi vatandaşlarıyla da ölçülür.

Modern çağın en büyük silahı artık yalnızca füze sistemleri değildir. İnsan zihni, algılar ve toplumsal psikoloji de en az askerî teknolojiler kadar belirleyici hâle gelmiştir. Bu nedenle geleceğin en büyük mücadelesi yalnızca cephelerde değil, korku ile akıl arasında yaşanacaktır. Türkiye'nin önündeki tarihsel görev de bu mücadelede edilgen bir taraf olmak değil, yön veren ülkelerden biri hâline gelebilmektir.

Bunun yolu korkuyu inkâr etmekten de korkunun siyasetine teslim olmaktan da geçmez. Yol; güçlü kurumlar, bağımsız karar alma kapasitesi, bilim, üretim ve toplumsal özgüveni aynı anda inşa edebilmektir. Çünkü milletler yalnızca sınırlarını korudukları için değil, zihinlerini de koruyabildikleri ölçüde bağımsız kalırlar.