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Kaynak: ANKA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar'a yönelik silahlı saldırı girişimi paniğe neden oldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateşte yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Belediye Başkanı Olcar, beraberindekilerle akşam üstü çarşı merkezinde esnaf ziyareti yaptığı esnada seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş edildi.

Olcar ve yanındakiler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sebebi henüz netlik kazanmayan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.