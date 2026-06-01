Ekonomik kriz ve kamuda tasarruf tedbirlerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde, İstanbul’un AK Partili Sultangazi Belediyesi’nden dikkat çeken bir harcama hamlesi geldi. Belediye; çocuk, kadın ve ailelere yönelik düzenlenecek 85 günlük bir etkinlik için toplam 3 milyon 326 bin liralık bir ihale sözleşmesine imza attı.

360 SAAT BOYUNCA SMOOTHİE EĞİTİMİ VERİLECEK

NEFES’in ulaştığı teknik şartnameye göre, milyonluk ihalenin en çok dikkat çeken kalemi "Doğru Beslenme, Sağlıklı Atıştırma ve Smoothie Eğitimi" oldu. Şartname doğrultusunda belediye, tam 360 saat boyunca sağlıklı beslenme seminerleri ve smoothie (meyveli/sebzeli soğuk içecek) yapım atölyeleri düzenleyecek. Katılımcılara malzemelerin tanıtılmasından püre haline getirilmesine ve tadım aşamasına kadar tüm süreç uygulamalı olarak öğretilecek. Yüksek enflasyon ortamında birçok yerel yönetimin bütçe kısıntısına gittiği günlerde, bütçenin böyle bir eğitime ayrılması eleştirileri de beraberinde getirdi.

HALK OYUNLARINDAN SAHNE SÜSLEMELERİNE GENİŞ KAPSAM

İhale sözleşmesi sadece sağlıklı beslenme atölyeleriyle sınırlı değil. Şartnamede yüzlerce saati bulan anne-çocuk etkinlikleri, oyun temelli eğitimler, hobi kursları, yaratıcı çalışmalar ve halk oyunları eğitimleri de yer alıyor. Ayrıca etkinlik alanlarının organizasyonu için sahne önüne canlı çiçek süslemeleri yapılması, dev sergi panolarının kurulması ve özel dekorasyon hizmetlerinin alınması da planlanan işler arasında.

İKİ GÜNLÜK MİNİ FESTİVAL

Milyonluk harcamanın bir diğer bacağını ise iki gün sürecek bir festival organizasyonu oluşturuyor. Festival alanına 14 adet çadır kurulmasını, onlarca masa ve sandalyenin temin edilmesini kapsayan ihalede; ahşap ayna, mozaik, ahşap tarak, tuval, topaç ve gece lambası boyama gibi çeşitli el sanatları atölyeleri gerçekleştirilecek. Organizasyonla ilgili tüm lojistik, kurulum, montaj ve personel masrafları da ihaleyi alan yüklenici firma tarafından karşılanacak.