AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın itirafı büyük tepki çekti. Kaya, İŞKUR memurlarına işe alınacak kişilerin listesini verdiğini, memurların ise bunu kabul etmediğini söyledi. Liyakatli alımlar yapmak için 'çaba sarf eden' memurlara 'tehdit' gibi sözler söyleyen Kaya, "Gereğini yapacağız" dedi.

"İSTERSEN KAYMAKAMIN BABASI OL"

Görüntülerde AK Parti İl Başkanı Kaya'nın, "Hakkari'ye de ben talimat verdim, talimatımız yerine geldi ve bir problem olmadı yani. İki listeyi almakla beraber olayı çözdük. Ama burada memurlar size listeyi vermedi. Ne onu verdi, ne onu verdi ve sizin elinizde patladı yani. Dolayısıyla o listeyi vermeyen memur kim ise, o memur hakkında gereğini yapacağız. İstersen kaymakamın babası olsun. Eğer o listeyi vermediyse gereğini yapacağız arkadaşlar yani