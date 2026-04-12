Ağustos 2023'ten bu yana koltukta bulunan AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz, istifa dilekçesinde gerekçelerini "sağlık ve ailevi sebepler" olarak belirtti. Karaöz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ve ailevi sebepler dolayısıyla affımı talep eder, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tecelli eden bu kutlu davaya aktif siyaset dışında var gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, saygılar dilerim."

YÖNETİMDEN TOPLU DESTEK

Karaöz’ün istifasıyla birlikte, mevcut ilçe yönetim kurulunun da toplu şekilde görev bıraktığı bildirildi. Bu hamle, ilçedeki siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.

YENİ YÖNETİM İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI BAŞLIYOR

İstifa kararının ardından AK Parti Genel Merkezi hızla harekete geçti. Bugün gerçekleştirilen Yatağan İlçe Danışma Toplantısı’nda, yeni yönetimin belirlenmesi için sürecin başladığı duyuruldu.

Yeni başkan ve yönetimin belirlenmesi için yapılacak temayül yoklaması, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı koordinesinde yürütülecek. Süreç tamamlanana kadar bölgedeki siyasi faaliyetlerin genel merkez denetiminde sürdürüleceği belirtildi.