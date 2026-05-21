Gazeteci Nergis Demirkaya, 24 Saat Gazetesi’ndeki köşesinde iktidar kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Demirkaya’nın aktardığına göre, son dönemde Terörsüz Türkiye'ye yönelik atılacak adımlar üzerinden AK Parti ile MHP arasında perde arkasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. İttifak ortakları arasında uzun süredir devam eden uyum görüntüsünün yerini, kulislerde “soğuk savaş” olarak tanımlanan bir atmosferin aldığı öne sürülüyor.

"BİR ŞEYLER YAPMAZSAK ARAMIZ BOZULACAK"

Demirkaya, "Bahçeli’nin açıklamalarından rahatsızlığı dile getiren ama ittifak zorunluluğu nedeniyle buna ses çıkaramadıklarını söyleyen siyasetçilerden gelen çok daha net yorumlar da var. AK Partili bir siyasetçi çok açık bir şekilde, 'Bahçeli’nin son önerilerini kamuoyu önünde tartışmaya açması ne kadar doğru aslında bunu sorguluyoruz ama bir şeyler de yapmak, istendiği gibi olmasa da bazı adımlar atarak süreci bir şekilde sonuca da ulaştırmak zorundayız. Yoksa aramız bozulacak' diyor." ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI ZARAR GÖRMEDEN SÜRECİ TAMAMLAMA HESABI"

Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “Süreçte son düzlüğe geldik. Cumhur İttifakı'na zarar vermeden bu süreci tamamlamalıyız. Aramıza nifak sokulmasına izin vermeden bu işi MHP ile çözeceğiz” dediği ileri sürülüyor. Yine Erdoğan’ın kurmaylarını da süreçle ilgili “Cumhur İttifakı'na zarar gelmeyecek bir yaklaşım içinde olun” şeklinde uyardığı söyleniyor. Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Bahçeli’nin yeni yol haritası üzerine, “Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Yol haritasının tabi çeşitli aşamalarda güncellenmesi gerekiyor. Tüm bunları ele alarak yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz” sözleri de bu hassasiyetin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Meclis kulislerinde AK Parti’nin sürece dair “çok dikkatli” tutumunun arkasında “seçim hesabı” olduğuna dair pek çok yorum yapıldı, yapılıyor. MHP’li bazı yöneticilerin “Bu mesele bana ne getirir ne götürür diye bakılacak bir mesele değil. Süreç başarıyla sonlanırsa zaten getirisi olacak. En büyük kazanç terörü bitiren Cumhurbaşkanı olmak değil mi” sözleri de Cumhur İttifakı ortağından bu seçim hesaplarına itiraz eden bir değerlendirme olarak okunabilir.

"MESAJ ALINDI"

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son grup toplantısındaki “İttifak ortağımızla siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. 'Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği' inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz” sözleri MHP kulislerinde “Mesaj alındı” şeklinde yorumlandı. Peki ne zaman, nasıl, hangi çerçevede adımlar atılabilir?

Meclis’in 23 Temmuz’da yaz tatiline girmesi planlanıyor. PKK’nın feshi ve silah bırakma süreci kapsamında hazırlanacak yasa teklifinin bu takvime yetişmeyebileceği ama partiler arası istişarelerle çalışmanın başlatılabileceği ifade ediliyor. Öcalan’a statü konusunun ise şimdilik görüşme olanakları genişletilerek sürece yayılması bekleniyor. AK Partili üst düzey bir yönetici, “Öcalan’ın gazetecilerle, kimi STK temsilcileri ile görüşmesi sağlanabilir. Biz bundan yanayız. Sürece de katkısı olur” değerlendirmesi yapıyor.

Bahçeli’nin açıklamaları sonrası AK Parti kanadından gelen “Güncelleme yapacağız”, “İstişare ediyoruz” sözleri ile yeni bir zaman dilimi kazanıldığı ortada. Bu zaman diliminde Bahçeli’nin önerdiği yeni yol haritasındaki mekanizmaların ele alınması, “hayata geçmesi zor” görünen öneriler karşısında yeni formüller geliştirilmesi bekleniyor. Tüm bunların AK Parti ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı için yeni bir sınav olacağını söyleyebiliriz.