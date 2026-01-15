Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yapılan personel alımına başvuran binlerce aday, sonuç ekranını merakla bekliyordu. İşte, personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?



Başvuruları 15-26 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanan personel alımıyla ilgili açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapıldı. Bakan Göktaş, bakanlık bünyesinde görev alacak 3 bin sözleşmeli personelin belirlendiğini duyurdu.

ASHB 3.000 Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları, Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişime açıldı. Adaylar, başvuru sonuçlarını aşağıdaki adres üzerinden T.C. kimlik numaraları ile görüntüleyebilecek: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Bakanlık tarafından adaylara ayrıca yazılı veya sözlü tebligat yapılmayacak. Bu nedenle adayların Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

ATAMA BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında pozisyonlara yerleşen adaylardan istenecek atamaya ilişkin belgeler ve teslim süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.