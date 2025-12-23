Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala’nın 10 Aralık 2019 tarihli AİHM kararından sonraki tutukluluğu ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sonuçlanan yargı sürecine ilişkin başvuruyu Büyük Daire’ye devretti.

AİHM’de Kavala/Türkiye (no. 2) başvurusuna (no. 2170/24) bakan Daire, 16 Aralık 2025 tarihinde dosyanın Büyük Daire tarafından ele alınmasına karar verdi. Bu bilgi, Mahkemenin internet sitesinde 18 Aralık 2025’te yayınlandı.

TARİH VERDİ YAZILI GÖRÜŞ İSTEDİ

Mahkeme, davanın 25 Mart 2026 tarihinde duruşmalı olarak görüleceğini duyurdu. Taraflardan en geç 26 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı görüşlerini sunmaları istendi.