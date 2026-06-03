Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor altyapısından yetişerek bordo mavili kulübün 2021-2022 Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve sonrasında Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan yeniden memleketine geri dönebilir.

STOPER TRANSFERİNDE AHMETCAN KAPLAN LİSTE BAŞI

Trabzonspor'un gelecek sezon yerli oyuncu havuzunu genişletmek istediği ve bu doğrultuda stoper rotasyonunu eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.

NEC NIJMEGEN'İN TARİHİ BAŞARISINDA ROL OYNADI

Ahmetcan Kaplan'ın geride bıraktığımız sezon kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen önemli bir başarıya imza atarak ligi 3. sırada bitirmiş ve kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemelerine kalmıştı.

Nijmegen formasıyla 33 maçta forma giyen milli futbolcu istikrarlı performansıyla takımın başarısında önemli rol oynamıştı.

AJAX'IN BONSERVİS İSTEĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Ahmetcan Trabzonspor'a geri dönmeye sıcak bakarken Ajax ile bordo mavili kulüp arasında yapılan pazarlıklarda bonservis bedelinin uygun seviyelere inmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.