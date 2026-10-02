Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı

Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı

UEFA Uluslar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı, üçüncü maçında Belçika'ya konuk olacak. Fransa ve İtalya maçları için yaptığı tahminlerle dikkat çeken Ahmet Çakar, Belçika-Türkiye karşılaşması için de tahminini açıkladı.

Kaynak: Diğer
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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk 2 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 2

Ay-yıldızlılar, Kocaeli'nde oynanan mücadelede Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, Bursa'da İtalya karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 3

Alınan sonuçların yanı sıra A Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyun da taraftarların eleştirilerine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya yönelik istifa çağrıları yapıldı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 4

MİLLİ TAKIMIN 3. RAKİBİ BELÇİKA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 5

Türkiye, 2 Ekim Cuma günü oynanacak mücadelede Belçika'ya konuk olacak.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 6

İlk iki maçından puan çıkaramayan milliler, Belçika deplasmanında kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 7

TARAFTARLARDAN “EYVAH! YİNE MİLLİ MAÇ VAR” YORUMLARI

Fransa ve İtalya karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından gözler Belçika karşılaşmasına çevrildi.

Milli takımın son iki maçtaki performansından memnun olmayan bazı taraftarlar, Belçika karşılaşması öncesinde sosyal medyada “Eyvah! Yine milli maç var” şeklinde yorumlar yaptı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 8

AHMET ÇAKAR'IN TAHMİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da kritik Belçika-Türkiye karşılaşması öncesinde tahminini paylaştı.

Çakar'ın özellikle Fransa ve İtalya karşılaşmalarına ilişkin daha önce yaptığı tahminlerin doğru çıkması dikkatleri Belçika maçı için yaptığı yoruma çevirdi.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 9

Çakar, A Milli Takım'ın Belçika deplasmanında nasıl bir sonuç alacağına ilişkin görüşünü açıkladı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 10

AHMET ÇAKAR BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI İÇİN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Karşılaşmaya ilişkin tahminini paylaşan Ahmet Çakar, “Belçika kazanır” ifadelerini kullandı.

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Ahmet Çakar'dan Belçika-Türkiye maçı için olay tahminini açıkladı - Resim: 11

Çakar böylece A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılacağını öne sürdü.

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