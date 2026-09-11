Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını kalite sınıfına göre kilogram başına 85 ile 100 lira arasında belirledi.

AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında, piyasada istikrarı sağlamak amacıyla TMO tarafından çekirdeksiz kuru üzüm için belirlenen alım fiyatlarının kaliteye göre 85 ila 100 lira arasında açıklandığını hatırlattı.

15 Eylül 2026 itibarıyla başlayacak alımların üzüm üreticilerine bereket, kazanç, huzur getirmesini dileyen Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Üreticimizin yanında olmaya, emeğini korumaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, üreticilerin alın terini gözeten, bu önemli düzenlemede emeği bulunan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyor, tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum."