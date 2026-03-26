Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın zirvesinde etkileyici bir mercek bulutu oluştu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı’nın yüksek kesimleri, mercek bulutuyla kaplandı.

Bu oluşum, dağ ve çevresindeki bulutlarla birlikte görsel bir şölen yarattı.Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engellerle karşılaşması sonucu ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksek olduğunda, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketleri sırasında basınç ve sıcaklık değişimleri su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasına yol açarak lens veya mercek şeklindeki bulutların oluşmasını sağlıyor.