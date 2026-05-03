Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasının açılışı öncesinde düzenlenen mitingde iktidarın ekonomi politikalarını yaylım ateşine tuttu. Vatandaşın mutfağındaki yangına, işsizliğe ve üretimdeki daralmaya dikkat çeken Ağıralioğlu, mevcut siyasi aktörlerin büyüklüğüne rağmen halkın sefalet içinde olmasını sert bir dille eleştirdi. Ağıralioğlu, partisinin sadece bir tabela partisi olma hevesiyle değil, bu gidişata köklü bir itiraz olarak kurulduğunu vurguladı.

"TAHTEREVALLİ SİYASETİNE SON VERECEĞİZ"

Türk siyasetinin AK Parti ve CHP arasına sıkıştırıldığını savunan Ağıralioğlu, bu iki kutuplu yapıyı bir "tahterevalliye" benzetti. Memleketin bu çıkmazdan kurtarılması gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin bu denklemi bozacak yeni bir "sıklet merkezi" olacağını söyledi. Yüzde 50+1 sisteminin dayattığı dar koridorlara girmeyeceklerini belirten Ağıralioğlu, "Herhangi bir ittifakın gölgesinde kalmayacağız, tek ittifakımız milletle olacak" çıkışında bulundu.

KİMLİK SİYASETİ YERİNE GELECEK PLANI

Seçmenin dindar, laik, milliyetçi veya Kürt gibi etiketlerle belirli partilere hapsedilmesine karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu, bu kalıpları yıkacaklarını ifade etti. Alevi-Sünni, dindar-seküler ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşların "güçlü bir gelecek" idealinde buluşabileceğini belirten Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin kısa sürede %6-7 bandına ulaştığını öne sürerek şu mesajı verdi: "Siyaseti belirli kimliklere hapsettiler. Biz bu alışkanlığı ters yüz edeceğiz. Kimlikler üzerinden değil, liyakat ve akıl üzerinden bir yönetim namzetiyiz."

"PARTİ BİZE LAZIM DEĞİL, BİZE AKIL LAZIM"

Mevcut particilik anlayışına mesafeli durduklarını kaydeden Ağıralioğlu, asıl meselenin koltuk hırsı değil, ülkeyi ayağa kaldıracak ortak bir akıl inşası olduğunu söyledi. Anahtar Parti'nin bir yerlerin himayesinde olduğu iddialarını reddeden lider, oyun kurucu bir siyaset izleyerek millete yeni bir gelecek planı sunacaklarını yineledi.