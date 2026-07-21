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Kaynak: Haber Merkezi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk suçluluğu, hukuk sistemi ve kamu güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının suçu görünmez kılan bir mazeret haline getirilmemesi gerektiğini belirten Ağıralioğlu, bir başkasının yaşamına kastedecek iradeyi gösteren kişilerin yalnızca yaşları nedeniyle hesap vermekten muaf tutulmasının toplumdaki adalet duygusunu zedelediğini ifade etti.

Çocukların korunmasının önemine dikkat çeken Ağıralioğlu, bunun mağdurların haklarının göz ardı edildiği bir hukuk düzeni anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİR HUKUK REFORMUNA İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin hamasi söylemler yerine kapsamlı bir hukuk reformuna ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ağıralioğlu, ceza, rehabilitasyon ve caydırıcılık mekanizmalarının aynı sistem içinde etkin şekilde işletilmesi gerektiğini kaydetti.

Çocukları suça karşı koruyan, suça karışan çocukların yeniden topluma kazandırılmasını sağlayan, mağdurların adalet beklentisini karşılayan ve sokak güvenliğini artıran bir hukuk düzeninin kurulmasının zorunlu olduğunu belirten Ağıralioğlu, çeteleşmeyle mücadele edilmesi ve hukukun caydırıcı niteliğinin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"DEVLET ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ"

Ağıralioğlu, bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle devlet yönetimi anlayışının değişmesi gerektiğini savundu. Parti çıkarı yerine devletin, seçim hesapları yerine milletin ve oy kaygısı yerine toplumun huzurunun esas alınması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, Anahtar Parti'nin de bu anlayışla hareket ettiğini ifade etti.