Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Ağaçören ilçesinde Şehit Tunahan Erbaşı İlkokulu ev sahipliğinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”, Kaymakam Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Kemal Salman ve ilçe protokolünün katılımıyla hayata geçirildi. Proje, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

AĞAÇÖREN’DE SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” düzenlenen törenle başlatıldı. İlçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan proje, Şehit Tunahan Erbaşı İlkokulu’nda gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı.

Programa Kaymakam Sayın Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Sayın Kemal Salman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Deniz Arslan, Şube Müdürü Sayın Keklik Keleş, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“KALPLER DOLSUN, DOĞA KORUNSUN”

Proje kapsamında belirlenen slogan ise dikkat çekti:

“Kalpler dolsun, doğa korunsun, geleceğimiz umut olsun”

Yetkililer, bu proje ile öğrencilerde çevre bilincinin güçlendirilmesinin yanı sıra geri dönüşüm alışkanlığının da kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçedeki tüm okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Proje çerçevesinde öğrencilerin çevreye duyarlılığının artırılması, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerine aktif katılım sağlamaları amaçlanıyor.

Her ay düzenli olarak yapılacak değerlendirmelerle en fazla atık materyal toplayan okul ve öğrencilerin ödüllendirileceği açıklandı.

YARIŞMA VE ÖDÜL SİSTEMİ

Proje kapsamında oluşturulan sistemle birlikte öğrenciler arasında çevre bilinci temelli bir motivasyon süreci oluşturulacak.

Buna göre:

Her ay en fazla atık toplayan öğrenciler ödüllendirilecek

Okullar arasında çevre duyarlılığı rekabeti teşvik edilecek

Geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması sağlanacak

Yetkililer, bu uygulamanın çocuk yaşta çevre farkındalığını artırmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.

PROTOKOLDEN DESTEK MESAJI

Törende konuşan yetkililer, projenin önemine dikkat çekerek çevre duyarlılığının gelecek nesiller için kritik bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Ağaçören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise projeye destek veren Kaymakam Metin Korkmaz ve Belediye Başkanı Kemal Salman’a teşekkür edildi.

ÇEVRE İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK ETKİLER

Yetkililer, projenin uzun vadede ilçede çevre bilincini artıracağını ve sürdürülebilir yaşam kültürüne katkı sağlayacağını ifade etti. Öğrencilere yönelik başlatılan bu çalışmaların, toplumun genelinde de çevre farkındalığını güçlendirmesi bekleniyor.

GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİ

Sıfır Atık Projesi’nin ilçede düzenli etkinliklerle devam edeceği belirtilirken, ilerleyen süreçte kapsamının genişletilmesi ve daha fazla öğrencinin sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Projenin, Ağaçören’de çevreye duyarlı yeni bir neslin yetişmesine katkı sunması bekleniyor.