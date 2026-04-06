YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon 500 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Aksaray’ın stratejik güzergahlarından biri olan Ağaçören ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen uzun süreli takip sonucu kaçakçılığa yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ağaçören İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 22 milyon 500 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler arasında:

Kaçak tütün malzemeleri

Güneş gözlükleri

Çantalar

Çok sayıda elektronik eşya

bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, son dönemde art arda gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılığa ciddi darbeler vurulduğunu belirtirken, jandarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Ağaçören Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, başarılı operasyonlardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür edilerek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından bölgede denetimlerin artırılması ve kaçakçılıkla mücadelede yeni adımların atılması bekleniyor. Güvenlik güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.