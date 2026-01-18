Adıyaman’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak”, “uyuşturucu ticareti” ve “nitelikli yağma” suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 balistik yelek, 91 fişek, 8 tabanca kılıfı, 2 kelepçe, ziynet eşyaları, çok sayıda çek, 7 POS cihazı, 11 uyuşturucu hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan 1 şüpheli serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan 21 şüpheliden 14’ü tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.