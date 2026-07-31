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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki yürüyüş yolunda seyreden Fadime A. ile 11 yaşındaki oğlu Murat A., aniden köpeklerinin hedefi oldu. Köpeklerin üzerlerine koşmasıyla büyük panik ve korku yaşayan anne ile oğlu, kaçmaya başladı.

Sokak köpeklerinin takibi sırasında dengesini kaybederek yere savrulan anne ve oğlu, bedenlerinin muhtelif yerlerinden darbe alarak yaralandı. Düşmenin etkisiyle cep telefonları da kullanılamaz hale gelen anne ve oğul, olay yerinde kimseye haber veremedi.

Çevreden yardım çağırma imkanı bulamayan anne ile oğlu, kendi çabalarıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen aile, bölgedeki başıboş köpek sorununa karşı yetkililerin bir an önce önlem almasını talep etti.