ABD Başkanı Trump, İran ile yapılması beklenen görüşmeler konusunda yaptığı son açıklamada çelişkili sözler söyledi. Trump bir yandan kalıcı ateşkesin sağlanması için umut dolu sözler söylerken diğer yandan İran’a tehdit yağdırdı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetiminin boğazı kapatma uyarısını "garip" olarak nitelendirdi. ABD ablukasının zaten geçişleri engellediğini savunan Trump, İran'ın bu hamleyle farkında olmadan ABD'ye yardım ettiğini ve kapalı geçit nedeniyle Tahran yönetiminin günlük 500 milyon dolar kayba uğradığını, buna karşın Birleşik Devletler'in hiçbir kaybı olmadığını ileri sürdü. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Çok adil ve makul bir "anlaşma sunuyoruz. Umarım kabul ederler çünkü etmezlerse, ABD İran’daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık efendi adam olmak yok. Hızla çökecekler, kolayca çökecekler ve eğer bu anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran’a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır.”

Trump, paylaşımında temsilcisinin yarın İslamabad'da olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan ABD medyasından Fox News’e konuşan Trump, İran’a tehdit dolu sözler söyledi. Trump, “İran eğer bu anlaşmayı imzalamazsa, tüm ülke havaya uçacak" şeklinde konuştu.

ABD HEYETİNİ TAŞIYAN İKİ UÇAK PAKİSTAN’A İNDİ

ABD ile İran’ın yapması beklenen görüşmenin tarihi konusundaki belirsizlik devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Pakistanlı kaynaklar, ABD heyetini taşıyan bir uçağın İslamabad’a indiğini kaydetti. Yetkililer, ABD'li "öncü heyeti" taşıyan 2 uçağın, İslamabad'a indiğini belirtti.

Geo News kanalının haberine göre, polis yetkilileri, ABD ile İran arasındaki ikinci turu yapılacak müzakereler nedeniyle İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Pakistan hükümet kaynakları, dün AA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve İran heyetlerinin "büyük olasılıkla pazartesi günü" İslamabad'da buluşabileceğini kaydetmişti.