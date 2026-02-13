Sakarya'da AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdiresi Elif Saçar arasında yaşanan yasak aşk iddiaları, gündemdeki yerini koruyor.

ALDATILAN KOCA 20 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

İddiaya göre, Saçar'ın kızı Ceyda, başkanla annesinin yazışmalarını gördü. Olay yargıya taşındı, aldatılan koca Hakan Saçar 20 milyonluk tazminat davası açtı.

23derece'nin haberine göre; Başkan Işıksu ise iddiaları reddederek ve karşı dava açtı ve şantajla suçlandığını öne sürdü.

Üniversite öğrencisi Ceyda'nın, konuyu Meclis'e ve diğer resmi kurumlara taşıması, olayın ciddiyetini gösterirken yargı süreci merakla bekleniyor.