Sakarya’da büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi genç bir kadın, ilçeye ziyarete gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca’ya çarpıcı iddialarda bulundu. Genç kız, annesinin AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile yasak bir ilişki yaşadığını öne sürdü.

Bu ilişki iddiasıyla ilgili daha önce şikayette bulunduğunu belirten öğrenci, şikayetinin ardından ağır baskılara maruz kaldığını ifade etti. İddiaya göre belediye başkanı tarafından tehdit edildi ve hakkında 50 milyon TL’lik tazminat davası açıldı.

Olayın detayları sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda geniş tartışmalara yol açtı. İddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulanmamış olsa da, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılması dikkat çekti. Konuyla ilgili resmi makamlara başvuru yapıldığı belirtilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.