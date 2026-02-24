Adana’nın merkez Seyhan ilçesindeki Adana İl Halk Kütüphanesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle binasında oluşan hasar sebebiyle tarihi Aya Nikola Kilisesi’ne taşındı. Osmanlı döneminde 1845 yılında Rumlar tarafından inşa edilen kilise, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından çeşitli müze ve depo işlevleri gördü ve artık modern bir halk kütüphanesi olarak hizmet veriyor.

16 AYDA 65 BİN ZİYARETÇİ

Yeni konumunda 20 Ekim 2024’te kapılarını açan Adana İl Halk Kütüphanesi, 16 ay içinde 65 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak şehirdeki kültür ve eğitim yaşamına önemli katkı sağladı. Kütüphanede 70 bine yakın kitap, 25 süreli yayın ve düzenlenen yazar-okur buluşmaları gibi etkinlikler bulunuyor. Tarihi kilisenin sunduğu atmosfer, öğrenciler ve araştırmacılar için eşsiz bir ders çalışma ortamı sunuyor.

AA na konuşan Adana İl Halk Kütüphanesi Müdürü Doğan Şen, “Tarihi mekanda kitap okumak ve araştırma yapmak kitapseverler için farklı bir deneyim sunuyor. Buradaki yoğun ilgi bizi çok memnun ediyor. Adana için değerli bir kültürel merkez oldu” dedi.

Ziyaretçiler de kütüphanenin tarihi ambiyansının motivasyonu artırdığını söylüyor. Hatice Ateş, “Tarihi atmosfer huzurlu hissettiriyor, ders çalışırken daha iyi odaklanabiliyorum” derken, öğretmen Figen Karataş, “Öğrencilerimiz için ideal bir mekan. Taş bina ve yapısı sayesinde kısa molalarda bile motivasyonlarını artırabiliyorlar” diye konuştu.

Adana İl Halk Kütüphanesi, pazar günleri hariç 08.30-18.30 saatlerinde hizmet veriyor. Tarihi kilise içinde modern kütüphane deneyimi, hem Adana’nın kültürel mirasını yaşatıyor hem de kitapseverlere eşsiz bir okuma ve araştırma ortamı sunuyor.