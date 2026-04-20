ADANA'DA OKUL ÇEVRESİNDE SİLAH SESİ PANİĞİ

Adana’da bir ortaokulun çevresinde duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öğrenciler okuldan çıkarken veliler de okula akın etti. Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SİLAH SESLERİ OKULLA İLGİLİ ÇIKMADI

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede silah seslerinin okul ile bağlantılı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine öğrenciler yeniden sınıflarına döndü.

“BİR OLUMSUZLUK YOK AMA PANİK OLDU”

Mahalle sakini Harun Sobay, “Silah seslerini duyunca öğrenciler dışarı çıktı, veliler geldi, polis geldi. Ancak seslerin okulla ilgisi olmadığı anlaşılınca öğrenciler yeniden derse girdi. Bir olumsuzluk yok ama insanlar panik oldu” dedi.