Kaynak: İHA

Adana’da ise usta oyuncunun anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Kentte yazlık sinema işleten Sabri Şenevi, bir hafta boyunca Kadir İnanır’ın unutulmaz filmlerini ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturuyor.

Etkinliğin ilk gösterimi, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile gerçekleştirildi. Gösterime katılan sinemaseverler hem nostalji yaşadı hem de usta sanatçıyı duygusal anlarla andı.

"Filmleriyle büyüdük"

Sabri Şenevi, Kadir İnanır’ın vefat haberini büyük üzüntüyle karşıladığını belirterek, onun filmlerinin yalnızca sinema değil, aynı zamanda hayat dersi niteliğinde olduğunu söyledi. İnanır’ın canlandırdığı karakterlerin dürüstlük, adalet ve onurlu duruşu temsil ettiğini ifade eden Şenevi, "Onun filmleri bizim için adeta bir okuldu. Tatar Ramazan'dan Selvi Boylum Al Yazmalım'a kadar birçok yapımı izleyerek büyüdük." dedi.

Şenevi, 2023 yılında düzenlenen festivalde Kadir İnanır ve Türkan Şoray ile bir araya gelme fırsatı bulduğunu da anlattı. O gün sanatçıya imzalattığı "Bodrum Hakimi" afişini gösterdiğini belirten Şenevi, İnanır’ın eski film afişlerinden oluşturduğu koleksiyonu ve yazlık sinema müzesini ilgiyle karşıladığını dile getirdi. Usta oyuncunun anısını yaşatmak amacıyla bir hafta boyunca filmlerini göstermeye devam edeceğini söyleyen Şenevi, sanatçıya rahmet diledi.

"Dünya çapında önemli bir oyuncuyu kaybettik"

Gösterimi izleyen Murat Günaydın ise Kadir İnanır’ın sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda toplumsal meseleleri beyaz perdeye taşıyan önemli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde emek, aile ve babalık kavramlarının etkileyici şekilde işlendiğini belirten Günaydın, filmin yıllar geçmesine rağmen güncelliğini koruduğunu söyledi. Kadir İnanır’ın yalnızca Türkiye için değil, dünya sineması açısından da değerli bir oyuncu olduğunu ifade eden Günaydın, onun eserleriyle gelecek kuşaklara aktarılmaya devam edeceğini dile getirdi. Yazlık sinemada düzenlenen anma gösterimleri için Sabri Şenevi’ye de teşekkür etti.

"Yeşilçam'ın simge isimlerinden biriydi"

Etkinliğe katılan Kadir İzci de Kadir İnanır’ın Yeşilçam’ın en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, sanatçının duruşu, oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasında kalıcı bir iz bıraktığını söyledi.

İnanır’ın filmlerinde insan sevgisi, aile bağları ve aşk gibi evrensel değerlerin güçlü biçimde işlendiğini ifade eden İzci, Yeşilçam’ın önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, usta oyuncunun hatırasının filmleri aracılığıyla yaşamaya devam edeceğini kaydetti.