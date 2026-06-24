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Kaynak: İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Bulduklu ve Alapınar bölgelerinde bulunan dere yatakları, açan sarı nilüfer çiçekleriyle adeta sarıya boyandı. Su yüzeyini geniş bir örtü gibi kaplayan çiçekler, doğal güzelliğiyle çevre sakinlerinin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

İlçe sakinlerinden Faruk Yiğenoğlu, bölgedeki nilüfer çiçeklerinin normal şartlarda her yıl mayıs ayı içerisinde açtığını belirtti. Yiğenoğlu, bu yıl yaşanan yağışların etkisiyle çiçeklenme döneminin haziran ayında gözlemlendiğini ifade etti.

Sarı nilüferlerin bölge için çok kıymetli bir değer olduğunu vurgulayan Yiğenoğlu, şu sözlerle koruma çağrısında bulundu:

"Bu çiçekler bizim için çok değerli. Doğal bir güzellik oluşturuyor. Korunması ve çevresinin temiz tutulması gerekiyor. Herkesin bu güzelliğe sahip çıkmasını istiyoruz."

Kozan ilçesindeki iki farklı noktada her yıl düzenli olarak kendini gösteren sarı nilüfer çiçekleri, doğaseverlere ve ziyaretçilerine benzersiz bir manzara sunmaya devam ediyor.