Adana Demirspor’un 17 yaşındaki başarılı kalecisi Mustafa Yiğit Durmaz, Süper Lig ekibi Eyüpspor’a transfer oldu. Bu sezon bir maçta görev alan Durmaz alt kategorilerinin tamamında forma giydi. Milli oyuncu Mustafa Yiğit Durmaz, veda mesajı yayımladı. Genç kaleci şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Adana Demirspor ailesi...

10 Yıla yakın bir süredir armasının altında onlarca maça çıktığım ve çocukluğumun, gençliğimin geçtiği çok değerli Adana Demirspor Kulübünden an itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Tribünde başladığım Adana Demirspor sevdam alt yaş kategorilerinde kaptanlığını yaptığım bir gurur yolculuğu olarak devam etti. İlk profesyonel maçıma bu şanlı arma ile çıktım. Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüp personellerine yürekten teşekkür ederim.

Adana Demirspor’a bundan sonra ki yolculuğunda başarılar dilerim.

Her şey için Teşekkür ederim Mavi Şimşekler.”