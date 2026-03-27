Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Dünya TikTok algoritması Avrupa ülkesini karıştırdı: Bakan deney sonucu açıkladı

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, intihara teşvik ettiği gerekçesiyle Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un algoritması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Sinan Başhan
Geffray, konuk olduğu France Inter radyosunda, TikTok'un kullanıcıları üzerindeki etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İntihara teşvik ettiği" ve "yasa dışı veriler aktardığı" gerekçesiyle TikTok'un algoritması hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Geffray, bakanlıktaki ekibiyle TikTok üzerinde yaptıkları deney hakkında bilgi verdi.

Geffray, deney kapsamında 14 yaşında olduklarını belirterek, söz konusu platformda bir hesap oluşturduklarını, 20 dakika sonra bu hesapla herhangi bir şeyi beğenmedikleri halde platformda depresif ve intihara teşvik eden videoların karşılarına çıktığını anlattı.

Fransa Eğitim Bakanı Geffray, "Ergenleri hayatları için tehlikeli olan yönlere götüren bu ölümcül sarmalları durdurmalıyız." ifadesini kullandı.

TİKTOK NEDİR?

TikTok, kullanıcıların müzik, filtre ve çeşitli görsel efektler eşliğinde kısa videolar oluşturup paylaşabildiği bir sosyal medya platformudur.

MENŞEİ VE KURULUŞ

Çinli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak 2016 yılında Çin'de "Douyin" adıyla çıkmış, 2017'de ise küresel pazara TikTok ismiyle açılmıştır.

İÇERİK YAPISI

Kullanıcılar genellikle 15 saniyeden başlayan ve 10 dakikaya kadar uzayabilen videolar çekerler. Müzik ve dans videoları platformun merkezinde yer alsa da; yemek, moda ve eğitim gibi pek çok farklı kategoride içerik üretilir.

KURUCUSU

Şirketin kurucusu, 2024 yılı itibarıyla Çin'in en zengin insanı olan Zhang Yiming'dir.

Kaynak: AA
