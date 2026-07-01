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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iade edilme süreçlerine dair güncel verileri paylaştı. Gürlek, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde adi suçlar ve terör suçları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iade edilerek adalete teslim edildiğini duyurdu.

"DÜNYANIN NERESİNE SAKLANIRLARSA SAKLANSINLAR GÜVENDE HİSSEDEMEYECEKLER"

Suç işleyerek adaletten kaçmaya çalışanların hiçbir yerde güvende olamayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak iade süreçlerini çok daha sıkı ve tavizsiz bir şekilde yakından takip etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Gürlek, suç odaklarının peşini bırakmayacaklarının altını çizerek Türk adaletinin er ya da geç gereğini yapacağını belirtti. Paylaşımında Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“İade edilen şahısların 85’i Gürcistan’dan, 52’si Almanya’dan, 9’u Yunanistan’dan, 8’i Karadağ’dan, 6’sı Bulgaristan’dan, 3’ü Hollanda’dan ve 3’ü Kırgızistan’dan ülkemize getirilmiştir. Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya’dan ikişer suçlu iade edilirken; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna’dan birer suçlunun iadesi sağlanmıştır.”

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE "MÜTEKABİLİYET" VURGUSU

Türkiye'nin iade taleplerine karşılık veren ülkelerin tutumlarının gelecekteki süreçlerde belirleyici olacağını kaydeden Adalet Bakanı, şunları söyledi:

"Türkiye’den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız.”

BAKANLIKLAR ARASI KOORDİNASYON VE TEŞEKKÜR

Yürütülen operasyonel sürecin; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yakın koordinasyonuyla başarıya ulaştığını aktaran Gürlek, bu tablonun Türkiye'nin diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki iradesini yansıttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulusal ve uluslararası düzeydeki iş birliğini güçlendirerek yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Gürlek, sürece katkı sağlayan ilgili ülkelerin yetkililerine, İçişleri Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerini sundu.