İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town forması giyen Jaden Philogene, Süper Lig'in dev takımı Beşiktaş'a önerildi. Kararı Teknik Direktör Sergen Yalçın verecek.

Karar Sergen Yalçın'da

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, hücum hattına da takviye yapmak isteniyor. Siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın kararından sonra harekete geçecek.

Philogene, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı’nın “Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur” sözleriyle duyurduğu isim olarak yeniden gündeme geldi.

Jaden'ın Kariyeri

Aston Villa'nın alt yaş takımlarında forma Jaden, Stoke City ve Cardiff City’de kiralık olarak forma giydikten sonra 2023 yılında 5,8 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City’ye transfer oldu. Bir yıl sonra da 16 milyon euro karşılığında yeniden Aston Villa’ya geri döndü, Ocak 2025’te ise 23,7 milyon euro bedelle Ipswich Town’a imza attı.

Sezon karnesi

İngiliz hücum oyuncusu, bu sezon Ipswich Town formasıyla 25 resmi maça çıktı. Bu süreçte 10 gol atarken 2 de asist yaptı.