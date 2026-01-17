Avukatların mesleğini icrası kapsamında gerekli gördüğü bilgi ve belgelere erişme talepleri Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesinde yapılan düzenlemeyle birlikte "Kişisel Verilerin Korunması" gerekçesiyle reddedilemeyecek.

Reddedilebilmesi için özel izin gerekecek

Bu talepler, ancak kanunlardaki özel hükümler nedeniyle yazılı ve gerekçeli olarak reddedilebilecektir ve bu ret kararları avukatlara tebliğ edilecek.

Yargı süreçlerinin hızlanması amaçlanıyor

Böylelikle, avukatların dava açmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere erişimi kolaylaştırılacak. Bu sayede gereksiz yere dava açılması engellenebileceği gibi yargılamaların hızlı sonuçlandırılması sağlanabilecek.