Beşiktaş'ın bir süredir sorun yaşadığı Portekizli futbolcu Rafa Silva için kulübe resmi bir teklif ulaştı. Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın, yıldız oyuncu için Beşiktaş’a teklif yaptığı öğrenildi.

Benfica’nın Rafa Silva için 6 milyon Euro bonservis önerdiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi. Portekiz temsilcisinin yeni bir teklif hazırlığında olduğu, Beşiktaş’ın ise 7-8 milyon Euro seviyesindeki bir rakama sıcak bakabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

32 yaşındaki Portekizli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 65 maça çıktı; bu süreçte 23 gol atarken 16 da asist yaptı.